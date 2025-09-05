В посёлке Зеленоградский улучшили качество воды, устранив поломку озонатора

05 сентября 2025, 16:55

Фото: пресс-служба Совета депутатов г. о. Пушкинский

Жители посёлка Зеленоградский пожаловались на состояние поступающей в их дома водопроводной воды. Граждане отмечали неприятный привкус, мутный цвет воды и повышенное содержание железа, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





Депутаты округа под руководством председателя Совета депутатов Артёма Садулы посетили водозаборный узел на ул. Печати. Там их встретили уполномоченный главы округа Людмила Гастило и директор МУП «ЖКХ Лесной» Вячеслав Эйхман.



Фото: пресс-служба Совета депутатов г. о. Пушкинский



Как выяснилось, причиной ухудшения качества воды стала поломка озонатора. Прибор играет главную роль в очистке воды, производя озон – сильный природный окислитель, который эффективно устраняет железо, обеззараживает воду и улучшает её характеристики.



«Установке нового озонатора была выполнена оперативно. Теперь оборудование функционирует нормально, а качество воды соответствует санитарным нормам. Качество питьевой воды – одна из основ здоровья и комфортной жизни», – подвёл итоги выезда депутат Садула.