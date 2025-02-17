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В Подмосковье назвали муниципалитеты-лидеры февраля по уборке территорий

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

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Молодёжный, Власиха и Егорьевск стали муниципалитетами-лидерами по количеству убранных территорий за февраль. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В регионе продолжают приводить в порядок общественные пространства и дворы. За февраль коммунальные службы провели механизированную уборку более 90% территорий, требующих немедленного выполнения таких работ. Каждый день для этого задействовали более 1,5 тыс. единиц спецтехники и оборудования. В лидерах по выполненному объёму работ за февраль – городские округа Молодёжный (100%), Власиха (98%) и Егорьевск (95,5%)», – отметили в пресс-службе.
Высокие показатели уборки также отмечены в Лыткарине, Лотошине, Дубне, Фрязине, Щёлкове, Краснознаменске, Черноголовке, Бронницах и Талдоме.

Первостепенной задачей для комфорта и безопасности жителей в Минсистоты назвали уборку от снега входных групп многоквартирных домов, тротуаров, подъездов к контейнерным площадкам.

Список работ зимой также включает ежедневную убору от снега по утрам; очистку крышек люков; обработку тротуаров и внутриквартальных проездов противогололёдными материалами. В случае отсутствия снежного покрова и наледи проводится прометание покрытий от мусора.

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#зима
В Малаховке проведут литературные мероприятия в честь Дня защитника Отечества
20 февраля 2025, 13:39

Фото: istockphoto.com/artisteer

Литературные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, состоятся в отеле «Малаховский дворец» в субботу, 22 февраля, сообщает пресс-служба Загородного литературного клуба.
«Участие в мероприятиях примут писатели патриотического направления, всего более 50 человек. В число участников войдут прозаик и сценарист Олег Рой, поэт и сатирик Владимир Вишневский, поэтесса, прозаик и драматург Мария Ватутина и поэт Дмитрий Воденников», — говорится в сообщении.
В рамках литературного праздника состоятся творческие мастер-классы и семинары, поэтический марафон, практикум «Искусство речи» от Владимира Вишневского, а также вечерний концерт.

Подробная информация о мероприятиях размещена на официальном сайте Загородного литературного клуба.

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#23 февраля
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#мероприятия
#культура
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Мытищинские врачи спасли мужчину с разорванным мочевым пузырём
20 февраля 2025, 13:25

Фото: пресс-служба Минздрава МО

50-летнего мужчину, у которого от неудачного паления на улице разорвался мочевой пузырь, спасли врачи Мытищинской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациент поступил в больницу в тяжёлом состоянии. Он жаловался на нестерпимую боль в области живота и примеси крови в моче. Выяснилось, что за несколько дней до госпитализации он упал на улице. Его мочевой пузырь в этот момент был наполнен и разорвался от удара о брюшную стенку.

«Так как друге внутренние органы не пострадали, я выбрал минимально инвазивную тактику операции — лапароскопическую санацию и ушивание мочевого пузыря. В брюшной полости было выявлено большое количество сгустков крови (около 500 мл) и жидкости с примесью крови (900 мл). Через небольшой прокол брюшную полость удалось осушить. (…) Поперечный разрыв мочевого пузыря составлял в длину около 6 сантиметров. Мы герметично ушили этот разрыв. Операция длилась 3 часа и была выполнена всего через четыре прокола в брюшной полости», — рассказал заведующий урологическим отделением Мытищинской больницы Зелимхан Лечиев.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали домой.

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#операция
#хирург
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Капремонт Васильчиновской школы в Наро-Фоминском округе завершён наполовину
20 февраля 2025, 12:59

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса ММО

Здание школы капитально ремонтируют в посёлке Васильчиново Наро-Фоминского округа, в настоящее время готовность объекта достигла 51%, открыть обновлённую школу должны 1 сентября текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Двухэтажная школа общей площадью более 1,8 тыс. квадратных метров была построена в 1965 году. Сейчас кровельные работы на объекте выполнены на 93%, фасад готов на 64%. Внутри здания монтируют перегородки в пищеблоке, монтируют электроснабжения, канализацию, водоснабжение и слаботочные системы, ведут предчистовую отделку помещений», — говорится в сообщении.
В областном Минстройкомплекса отметили, что в рамках капитального ремонта в школе также установят новое оборудование и мебель и проведут благоустройство прилегающей территории.

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#капремонт
#капитальный ремонт
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Самбист Спориш из Дубны победил на первенстве России
20 февраля 2025, 12:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Михаил Спориш из спортивной школы «Дубна» одержал победу на первенстве России по боевому самбо среди юниоров, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Представитель Дубны Михаил Спориш стал лучшим в весовой категории более 98 килограммов. Благодаря победе на первенстве страны он получил путёвку на первенство мира, которое будет проходить в Индонезии в октябре», — говорится в сообщении.
Достижение спортсмена отметил глава округа Дубна Максим Тихомиров.

«Я поздравляю Михаила, его тренеров Николая Николаевича Малышева, Владислава Комолова, Михаила Карачевцева и всех, кто поддерживал спортсмена на пути к победе!» — заявил Максим Тихомиров.
Победа на первенстве России стала уже второй для Михаила Спориша. Первый раз он завоевал золотую медаль на этом турнире в 2024 году.

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Администрация Наро-Фоминского округа провела выездной приём в посёлке Калининец
20 февраля 2025, 12:15

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Очередной выездной приём жителей провели в посёлке Калининец представители администрации Наро-Фоминского городского округа, главными темами встречи стали благоустройство и медицина, сообщает пресс-служба руководства муниципалитета.
«В число поднятых на приёме вопросов о благоустройстве вошла, в частности, организация наружного освещения на Учительской улице в селе Петровское. Было также задано много вопросов по здравоохранению, на которые ответили участвовавшие в выездном приёме представители руководства Наро-Фоминской больницы, областной станции скорой помощи и Минздрава Подмосковья», — говорится в сообщении.
Кроме того, задавались вопросы по сфере ЖКХ.

По итогу приёма по каждому из вопросов были сформулированы решения с указанием сроков исполнения и назначенным ответственным лицом.

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#выездная администрация
#приём
#благоустройство
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