В Подмосковье назвали муниципалитеты-лидеры февраля по уборке территорий

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Молодёжный, Власиха и Егорьевск стали муниципалитетами-лидерами по количеству убранных территорий за февраль. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В регионе продолжают приводить в порядок общественные пространства и дворы. За февраль коммунальные службы провели механизированную уборку более 90% территорий, требующих немедленного выполнения таких работ. Каждый день для этого задействовали более 1,5 тыс. единиц спецтехники и оборудования. В лидерах по выполненному объёму работ за февраль – городские округа Молодёжный (100%), Власиха (98%) и Егорьевск (95,5%)», – отметили в пресс-службе.Высокие показатели уборки также отмечены в Лыткарине, Лотошине, Дубне, Фрязине, Щёлкове, Краснознаменске, Черноголовке, Бронницах и Талдоме.
Первостепенной задачей для комфорта и безопасности жителей в Минсистоты назвали уборку от снега входных групп многоквартирных домов, тротуаров, подъездов к контейнерным площадкам.
Список работ зимой также включает ежедневную убору от снега по утрам; очистку крышек люков; обработку тротуаров и внутриквартальных проездов противогололёдными материалами. В случае отсутствия снежного покрова и наледи проводится прометание покрытий от мусора.
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Лора Луганская