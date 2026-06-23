В округе Шатура снесли четыре аварийных дома

23 июня 2026, 14:18

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Четыре аварийных деревянных многоквартирных жилых дома, построенных в первые десятилетия прошлого века, снесли в округе Шатура. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Три постройки ликвидировали в городе Рошаль: двухэтажные дома №20 на улице Свердлова и №41 на улице Октябрьской Революции, а также одноэтажный дом №20 на улице Карла Маркса.





«Дома стали непригодными для проживания, и людей из находящихся там 17 квартир переселили», — отмечается в сообщении.