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В Ивантеевке отремонтируют 99-летнее здание Центра культуры и искусств

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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Построенное в 1926 году трёхэтажное здание Центра культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева, расположенное на улице Дзержинского в Ивантеевке, капитально отремонтируют, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Общая площадь здания составляет около полутора тысяч квадратных метров. В ходе капремонта планируется обновить фасад, кровлю и входную группу, заменить инженерные сети, сантехнику, двери, окна, потолки и полы, провести внутреннюю отделку помещений, поставить новую мебель и благоустроить прилегающую территорию», — говорится в сообщении.
Все работы на объекте должны быть завершены до конца текущего года.

Отмечается, что центр был открыт 1 мая 2026 года. В настоящее время в нём занимаются 16 коллективов, в которые входят более 440 человек.

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Из Подмосковья отправили второй груз помощи бойцам от победителей «Народного ВПК»
04 марта 2025, 14:07

Фото: пресс-служба правительства МО

Вторую фуру с гуманитарной помощью, собранной представителями подмосковного бизнеса, победившими в номинации «Народный ВПК» премии «Мы рядом. Доброе дело», отправили из Московской области бойцам 30-го полка в Курске. Об этом написал губернатор региона Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
«Победители номинации «Народный ВПК» премии «Мы рядом. Доброе дело» передали бойцам 370 единиц техники и обмундирования, произведенных на призовые деньги», — отметил Андрей Воробьёв.
Сбор помощи участникам специальной военной операции и жителям новых регионов России и Белгородской и Курской областей проводится в Подмосковье в рамках акции «Доброе дело». Губернатор добавил, что впереди ещё несколько спецрейсов: до конца марта технику и обмундирование получи и другие именные полки Московской области.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует объёмный комплекс мер по поддержке волонтёрам, он включает гранты и субсидии, методологическую, организационную и консультативную помощь, а также информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.

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#подмосковье
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Подмосковные теннисисты взяли четыре медали на двух международных турнирах
04 марта 2025, 13:41

Егор Плешивцев (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Две золотые медали завоевали теннисисты Московской области на соревнованиях J200 в Таиланде и две серебряные — на турнире ITF 75 в Словакии, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Победителем соревнований J200 в одиночном зачёте стал подмосковный спортсмен Егор Плешивцев. Кроме того, в парном разряде он поднялся на высшую ступень пьедестала почёта вместе с ещё одним представителем Московской области — Романом Харламовым», — говорится в сообщении.
А на турнире ITF 75 серебряные награды завоевала подмосковная теннисистка Елена Приданкина. Она заняла второе место в одиночном зачёте, уступив в финале хорватке Антонии Ружич. Кроме того, Елена Приданкина выиграла серебро в парном зачёте, в котором выступала в дуэте со спортсменкой из Швейцарии Селин Неф.

Елена Приданкина (фото: пресс-служба Минспорта МО)

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#подмосковье
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На обработку дорог Подмосковья от снега и льда вывели более 670 спецмашин
04 марта 2025, 13:17

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 670 единиц специальной техники задействовали для обеспечения безопасного проезда по дорогам Московской области в ночь на 4 марта, от снега и льда было обработано около 20 тысяч километров проезжей части, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за ночь противогололёжными материалами было обработано около 10,5 тыс. километров муниципальных дорог и свыше 9,5 тыс. километров региональных дорог», — уточнили в областном Минтрансе.
Отмечается, что в течение дня в столичном регионе ожидается температура выше нуля и осадки в виде снега с дождём. Дорожники Подмосковья мониторят погодные условия и в случае необходимости оперативно проводят работы по борьбе с наледью.

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#подмосковье
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В подмосковной квартире нашли отравленными двух девушек и мальчика
04 марта 2025, 12:59

Фото: istockphoto.com/Iulianna Est

Восьмилетнего мальчика и двух 17-летних девушек госпитализировали с признаками отравления из квартиры одного их домов в подмосковном Волоколамске, расследование происшествия взяла под контроль прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.
«Девушек и мальчика госпитализировали из квартиры на улице Свободы. У них взяли предварительный токсикологический анализ. При осмотре квартиры каких-либо химических или ядовитых веществ, а также утечки газа обнаружено не было», — говорится в сообщении.
Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, в настоящее время из состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае застрелили главу администрации Завьяловского района Николая Онищенко.

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Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за сбор краснокнижных первоцветов
04 марта 2025, 12:48

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Московской области из-за аномально тёплой погоды ожидается ранее массовее цветение растений, в том числе внесённых в Красную книгу России и региона. О редких первоцветах, а также об ответственности за их уничтожение рассказали в подмосковном министерстве экологии и природопользования.
«Первыми из краснокнижных цветов в Подмосковье появляются печеночница благородная, рябчик шахматный, ветреница дубравная, прострел раскрытый, хохлатка Маршалла и другие. Затем расцветают лук медвежий, рябчик русский, зубянка пятилистная, рябчик русский, тюльпан Биберштейна и медуница узколистная. А ближе к маю начинают цвести касатик безлистный, фиалка топяная, ветреница лесная и лапчатка белая», — говорится в сообщении.
Отмечается, что любимый многими ландыш не является краснокнижным видом, однако он включён в перечень редких и уязвимых, поэтому и его не следует срывать.

Сбор букета из редких первоцветов грозит штрафом от двух с половиной тысяч до пяти тысяч рублей для физлица, от 15 тысяч до 20 тысяч рублей для должностного лица и от 500 тысяч до миллиона рублей для юрлица.

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