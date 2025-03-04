В Ивантеевке отремонтируют 99-летнее здание Центра культуры и искусств

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Построенное в 1926 году трёхэтажное здание Центра культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева, расположенное на улице Дзержинского в Ивантеевке, капитально отремонтируют, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Общая площадь здания составляет около полутора тысяч квадратных метров. В ходе капремонта планируется обновить фасад, кровлю и входную группу, заменить инженерные сети, сантехнику, двери, окна, потолки и полы, провести внутреннюю отделку помещений, поставить новую мебель и благоустроить прилегающую территорию», — говорится в сообщении.Все работы на объекте должны быть завершены до конца текущего года.
Отмечается, что центр был открыт 1 мая 2026 года. В настоящее время в нём занимаются 16 коллективов, в которые входят более 440 человек.
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Лев Каштанов