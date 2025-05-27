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Экс-профессор МГУ покончил с собой после того, как отдал мошенникам 52 млн рублей

Фото: iStock/artoleshko

Фото: iStock/artoleshko

Бывший профессор МГУ покончил с собой после того, как отдал телефонным мошенникам более 52 млн рублей. Об этом сообщает RT.
По данным издания, мошенники начали звонить 78-летнему мужчине в декабре 2024 года. В апреле текущего года он передал им все свои накопления и средства, полученные от продажи двух квартир. Когда он понял, что стал жертвой мошенников, покончил с собой.

«К 14 апреля он отдал последнюю сумму. Насколько я знаю, с ними он общался по второму телефону, его сейчас проверяют следователи. Он просто был зомбирован, при этом нам говорил, что у него всё отлично. Сейчас уже, задним числом, я понимаю, что человек был не в себе несколько месяцев», — рассказала RT бывшая супруга пенсионера.

Она уточнила, что мужчина продолжал до последнего все отрицать, даже когда родственники начали подозревать неладное.

Сейчас следователи проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о доведении до самоубийства.

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Подозрительную коробку обнаружили под днищем внедорожника в Москве
SHOT: Под днищем внедорожника в Москве нашли подозрительную коробку
27 мая 2025, 17:03

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

Привязанную коробку обнаружили на днище внедорожника в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Белый автомобиль Toyota Land Cruiser Prado припаркован на Ленинском проспекте недалеко от метро Тропарёво. На данный момент коробку изучают кинологи.

Согласно предварительной информации Telegram-канала, хозяином машины является 54-летний офицер ВДВ.

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Мощный взрыв прогремел на химзаводе Shandong Youdao Chemical на востоке Китая
27 мая 2025, 15:09

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Мощный взрыв прогремел на химзаводе Shandong Youdao Chemical на востоке Китая во вторник, 27 мая. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В небе над городом Гаоми образовалось облако дыма. Причины инцидента выясняются.




На опубликованных кадрах вдалеке виден широкий столб дыма. Данные о жертвах в настоящее время уточняются.

На химзаводе Shandong Youdao Chemical работает около 300 человек. Предприятие производит пестициды и другие химические вещества.

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#бизнес
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#человек
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Два бизнес-джета столкнулись в аэропорту Минеральных Вод
27 мая 2025, 13:21

Фото: iStock/Chalabala

Два бизнес-джета столкнулись в аэропорту Минеральных Вод. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что один из них мог принадлежать миллиардеру и бывшему губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву. Столкновение бизнес-джетов произошло днем в понедельник, 26 мая.

Прилетевший из Москвы борт Legacy 600 на стоянке задел своим крылом другой аналогичный Legacy. В результате столкновения у припаркованного воздушного судна образовалась 30-сантиметровая трещина.

На борту прилетевшего из российской столицы самолета находились три пассажира и четыре члена экипажа. На другом бизнес-джете людей не было.

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#самолет
#столкновение
#аэропорт
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Жительница Алтая облила мужа смесью для бензопилы и подожгла во время ссоры
27 мая 2025, 10:12

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Жительница Алтая облила своего мужа смесью для бензопилы и подожгла. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Обвиняемая и пострадавший познакомились в социальных сетях несколько лет назад. Пара жила в селе Красногорском Алтайского края. В один из дней влюбленные поссорились.

36-летний мужчина нанес несколько ударов 40-летней женщине, а та дала отпор. Она достала из шкафа смесь бензина с маслом, которой заправляют бензопилу, облила жидкостью обидчика и подожгла.

Согласно информации SHOT, пострадавшего госпитализировали с многочисленными ожогами. Женщину задержали.

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Под Новосибирском мужчина зарезал подростка из-за телефона
СК: мужчина нанёс подростку множественные удары ножом, преступник задержан
27 мая 2025, 09:26

Фото: iStock/redstallion

В Новосибирском районе 21-летний мужчина убил своего знакомого – 17-летнего подростка. Преступник нанёс потерпевшему множественные удары ножом, он задержан, ему предъявлено обвинение. Как пишут СМИ, молодой человек был убит из-за телефона в праздник последнего звонка.
По данным СУСК по Новосибирской области, преступление было совершено ночью 25 мая. 21-летний обвиняемый и его несовершеннолетний знакомый находились в лесном массиве на территории Новосибирского района. Между ними возник конфликт, во время которого задержанный достал нож и нанёс множественные удары в жизненно важные органы подростка. Молодой человек умер на месте происшествия.

Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве. В ближайшее время будет направлено прошение в суд об избрании в отношении преступника меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура контролирует ход расследования.

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