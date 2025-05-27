Экс-профессор МГУ покончил с собой после того, как отдал мошенникам 52 млн рублей

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Бывший профессор МГУ покончил с собой после того, как отдал телефонным мошенникам более 52 млн рублей. Об этом сообщает RT.
По данным издания, мошенники начали звонить 78-летнему мужчине в декабре 2024 года. В апреле текущего года он передал им все свои накопления и средства, полученные от продажи двух квартир. Когда он понял, что стал жертвой мошенников, покончил с собой.
Она уточнила, что мужчина продолжал до последнего все отрицать, даже когда родственники начали подозревать неладное.
Сейчас следователи проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о доведении до самоубийства.
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«К 14 апреля он отдал последнюю сумму. Насколько я знаю, с ними он общался по второму телефону, его сейчас проверяют следователи. Он просто был зомбирован, при этом нам говорил, что у него всё отлично. Сейчас уже, задним числом, я понимаю, что человек был не в себе несколько месяцев», — рассказала RT бывшая супруга пенсионера.
Она уточнила, что мужчина продолжал до последнего все отрицать, даже когда родственники начали подозревать неладное.
Сейчас следователи проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о доведении до самоубийства.
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Элина Позднякова