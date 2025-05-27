Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с графиком отключения воды

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Мошенники начали использовать сезонные отключения горячей воды как предлог, чтобы добраться до чужих личных данных. О том, как устроена эта афера, рассказали в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Мошенники рассылают в мессенджерах и электронных письмах сообщения с текстом «Узнайте, когда отключат горячую воду по вашему адресу». Информация поступает якобы от управляющей компании, муниципальных слуг или даже от портала «Госуслуги». В сообщении содержится ссылка на поддельный сайт, через который злоумышленники крадут личные данные или заражают гаджет пользователя вредоносной программой», — говорится в сообщении.Эксперты призывают не переходить по сомнительным ссылкам. А дату отключения горячей воды в Подмосковье можно узнать в приложении «Добродел», с помощью чат-бота «Плановые отключения МО» или по телефону 122 добавочный 4.
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