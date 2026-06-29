В Павловском Посаде проходит акция ГАИ «Некуда спешить»

29 июня 2026, 17:05

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Профилактические беседы с водителями проводят сотрудники Госавтоинспекции на автозаправочных станциях Павлово-Посадского округа в рамках областной социальной акции «Некуда спешить». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и быть внимательными за рулём.





«Сотрудники ГАИ подчёркивают, что спешка на дороге может привести к трагическим последствиям», — говорится в сообщении.