В Павловском Посаде проходит акция ГАИ «Некуда спешить»
Профилактические беседы с водителями проводят сотрудники Госавтоинспекции на автозаправочных станциях Павлово-Посадского округа в рамках областной социальной акции «Некуда спешить». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и быть внимательными за рулём.
«Сотрудники ГАИ подчёркивают, что спешка на дороге может привести к трагическим последствиям», — говорится в сообщении.Участников движения также призывают всегда соблюдать безопасную дистанцию с другими машинами и избегать резкого маневрирования.
Ранее сообщалось, что в городе Электрогорск Павлово-Посадского округа 26 июня провели праздник для мотоциклистов и велосипедистов «Парк на колёсах».