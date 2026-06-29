Достижения.рф

В Павловском Посаде проходит акция ГАИ «Некуда спешить»

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Профилактические беседы с водителями проводят сотрудники Госавтоинспекции на автозаправочных станциях Павлово-Посадского округа в рамках областной социальной акции «Некуда спешить». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и быть внимательными за рулём.

«Сотрудники ГАИ подчёркивают, что спешка на дороге может привести к трагическим последствиям», — говорится в сообщении.
Участников движения также призывают всегда соблюдать безопасную дистанцию с другими машинами и избегать резкого маневрирования.

Ранее сообщалось, что в городе Электрогорск Павлово-Посадского округа 26 июня провели праздник для мотоциклистов и велосипедистов «Парк на колёсах».
Лев Каштанов

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