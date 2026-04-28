В Красногорске подвели итоги местного этапа школьных «Президентских состязаний»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Соревнования муниципального этапа всероссийских «Президентских состязаний» провели на базе Образовательного центра им. А. Н. Косыгина в посёлке Архангельское округа Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Победу одержала команда из лицея №1 в посёлке Нахабино.

«Ученики шестого «П» класса показали отличную физическую подготовку, успешно справившись с разнообразными испытаниями, включая тесты на гибкость и выносливость, силовые и скоростные упражнения», — говорится в сообщении.
В результате лицеисты заняли первое место среди команд, представляющих все школы округа Красногорск.

Ранее сообщалось, что представители Красногорска завоевали 37 медалей на XII Московском областном чемпионате «Абилимпикс».
Лев Каштанов

