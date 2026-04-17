В Ивантеевке провели Праздник труда
Праздник труда состоялся в доме культуры «Юбилейный» в Ивантеевке. Его героями стали лучшие специалисты в различных сферах деятельности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.
Слова благодарности собравшимся сказали депутаты Мособлдумы Михаил Ждан и Николай Черкасов, председатель муниципального Совета депутатов Артём Садула, заместитель председателя Комлесхоза Московской области Александр Надский и замглавы округа Ольга Жданова.
«Особенно я хотел бы поблагодарить наших ветеранов труда, представителей рабочих профессий, учителей, врачей, работников предприятий и аграриев. Ваша энергия — это основа стабильности и развития», — сказал Михаил Ждан.Он вручил почётные грамоты и благодарности главы округа Пушкинский, а Александр Нацкий — грамоты от губернатора Московской области Андрея Воробьёва.