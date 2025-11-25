В Пушкино 35 семей приняли участие в квесте «Спорт на районе»
ФОК «Новое Пушкино» объединил около 35 семей на квесте «Спорт на районе. Пушкино». Организаторами мероприятия стали Федерация велоспорта округа при поддержке местной Администрации. На площадке царила по-настоящему семейная атмосфера: команды болели друг за друга, смеялись и вместе проходили спортивные испытания, сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.
Семьям нужно было пройти все этапы вместе — это правило сразу задало по-настоящему командный настрой. Одним из самых ярких испытаний стал турнир по силе удара, который организовала Федерация бокса Пушкинского округа.
В программе был и творческий онлайн-конкурс спортивной фотографии, где участники делились своими снимками, отражающими семейный командный дух. На водном испытании нужно было проплыть 50 метров вольным стилем на скорость. В интеллектуально-спортивном задании участники отвечали на вопросы о зимнем плавании и выполняли практическую часть.
Отдельным блоком стало знакомство с биатлоном: семьи пробовали стрелять из винтовки и создавали авторские значки.
Всего в квесте принимали участие 35 команд. Организаторы отметили каждого участника памятными подарками и сувенирами.
Проект реализуют при поддержке Администрации городского округа Пушкинский, АНО СК «Учинка», местной Федерации бокса, Федерации зимнего плавания Московской области и спортшколы по биатлону имени олимпийского чемпиона А. Елизарова.
