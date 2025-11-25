В Пушкино 35 семей приняли участие в квесте «Спорт на районе»

25 ноября 2025, 09:16

ФОК «Новое Пушкино» объединил около 35 семей на квесте «Спорт на районе. Пушкино». Организаторами мероприятия стали Федерация велоспорта округа при поддержке местной Администрации. На площадке царила по-настоящему семейная атмосфера: команды болели друг за друга, смеялись и вместе проходили спортивные испытания, сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.

Семьям нужно было пройти все этапы вместе — это правило сразу задало по-настоящему командный настрой. Одним из самых ярких испытаний стал турнир по силе удара, который организовала Федерация бокса Пушкинского округа.В программе был и творческий онлайн-конкурс спортивной фотографии, где участники делились своими снимками, отражающими семейный командный дух. На водном испытании нужно было проплыть 50 метров вольным стилем на скорость. В интеллектуально-спортивном задании участники отвечали на вопросы о зимнем плавании и выполняли практическую часть.Отдельным блоком стало знакомство с биатлоном: семьи пробовали стрелять из винтовки и создавали авторские значки.Всего в квесте принимали участие 35 команд. Организаторы отметили каждого участника памятными подарками и сувенирами.Проект реализуют при поддержке Администрации городского округа Пушкинский, АНО СК «Учинка», местной Федерации бокса, Федерации зимнего плавания Московской области и спортшколы по биатлону имени олимпийского чемпиона А. Елизарова.