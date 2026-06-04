В Ивантеевке проверили ход комплексного благоустройства дворовой территории
Комплексное благоустройство проводят на дворовой территории у домов по улицам Победы, Щорса и Богданова. Ход работ проверили председатель Совета депутатов Пушкинского округа Артём Садула и его заместитель Николай Михайлин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Подрядчик приступил к благоустройству на этом участке 13 мая. Спустя три недели готовность объекта составляет 37%.
«Благоустройство носит комплексный характер и затрагивает сразу несколько дворов, создавая более комфортную и безопасную среду для жителей всех возрастов», — сказал Артём Садула.Он добавил, что по условиям контракта благоустройство должны завершить к середине июля, и заверил, что продолжит следить за качеством работ и срокам их исполнения на всех этапах.