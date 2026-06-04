В Ивантеевке проверили ход комплексного благоустройства дворовой территории

04 июня 2026, 18:49

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Комплексное благоустройство проводят на дворовой территории у домов по улицам Победы, Щорса и Богданова. Ход работ проверили председатель Совета депутатов Пушкинского округа Артём Садула и его заместитель Николай Михайлин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Подрядчик приступил к благоустройству на этом участке 13 мая. Спустя три недели готовность объекта составляет 37%.





«Благоустройство носит комплексный характер и затрагивает сразу несколько дворов, создавая более комфортную и безопасную среду для жителей всех возрастов», — сказал Артём Садула.