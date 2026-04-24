В Ивантеевке проверили ход ремонта теплотрассы на Задорожной улице

24 апреля 2026, 15:52

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Участок теплотрассы ремонтируют на улице Задорожная в Ивантеевке. Ход работ проверила по поручению главы Пушкинского городского округа Максима Красноцветова его уполномоченная Нина Ушакова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участие в проверке также приняли председатель местного Совета депутатов Артём Садула, его заместитель Николай Михайлов, сотрудники МКУ «Тарасовское» и предприятия «Ивантеевская теплосеть». Представители властей пообщались с местными жителями.





«Во время встречи мы подробно рассказали активистам об этапах и сроках работ. Важность обратной связи огромна. Такой подход позволяет нам не только снизить уровень тревоги среди жителей, но и выстроить прозрачную коммуникацию между администрацией и горожанами», — отметила Нина Ушакова.