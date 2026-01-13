Пьяный мужчина угрожал ножом посетителям торгового центра в Ногинске
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Неадекватного мужчину, который ходил по торговому центру в Ногинске с ножом и угрожал покупателям, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Росгвардейцы приехали по сигналу кнопки тревоги.
«Прибыв на место, стражи порядка выяснили, что мужчина с ножом находится в состоянии алкогольного опьянения. Его немедленно задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.Отмечается, что дебошир оказался 39-летним приезжим.
