Пьяный мужчина угрожал ножом посетителям торгового центра в Ногинске

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Неадекватного мужчину, который ходил по торговому центру в Ногинске с ножом и угрожал покупателям, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



Росгвардейцы приехали по сигналу кнопки тревоги.

«Прибыв на место, стражи порядка выяснили, что мужчина с ножом находится в состоянии алкогольного опьянения. Его немедленно задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дебошир оказался 39-летним приезжим.

Ранее сообщалось, что в Раменском сотрудники Росгвардии задержали девушку и молодого человека, у которых при себе был пакет с 33 свёртками с метилэфдроном. Общий вес наркотиков составил более 30 граммов.
