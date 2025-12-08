Достижения.рф

Жители Пушкинского могут до 15 декабря выбрать лучший двор, дом и подъезд

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский
У жителей городского округа Пушкинский осталось чуть больше недели, чтобы выбрать лучший двор, дом и подъезд. Это можно сделать в ходе народного голосования в рамках III Всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор».

Голосование проходит онлайн до 15 декабря, напомнили в пресс-службе администрации муниципалитета. Городской округ Пушкинский представлен в трёх номинациях – «Лучший двор», «Самый дружный дом» и «Лучший подъезд». Участников номинации «Лучший двор» можно найти на сайте.

Отдать голос разрешено только за одного участника каждой из номинаций. Проголосовать можно по ссылке.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0