Жители Пушкинского могут до 15 декабря выбрать лучший двор, дом и подъезд

Жители Пушкинского могут до 15 декабря выбрать лучший двор, дом и подъездУ жителей городского округа Пушкинский осталось чуть больше недели, чтобы выбрать лучший двор, дом и подъезд. Это можно сделать в ходе народного голосования в рамках III Всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор».
Голосование проходит онлайн до 15 декабря, напомнили в пресс-службе администрации муниципалитета. Городской округ Пушкинский представлен в трёх номинациях – «Лучший двор», «Самый дружный дом» и «Лучший подъезд». Участников номинации «Лучший двор» можно найти на сайте.
Отдать голос разрешено только за одного участника каждой из номинаций. Проголосовать можно по ссылке.