Волонтёры Подмосковья Пушкино организовали новогодний праздник в доме-интернате

08 декабря 2025, 10:17

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

Команда «Волонтёров Подмосковья» из Пушкинского городского округа посетила Дом-интернат для пожилых людей и устроила для его жителей настоящий предновогодний праздник. Акцию провели в преддверии Нового года, сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.





Пока в округе зажигают праздничные огни и гирлянды, волонтёры решили принести атмосферу тепла и уюта туда, где она особенно важна. Для подопечных интерната ребята организовали творческий предновогодний мастер-класс. Вместе с бабушками и дедушками они создавали новогодние украшения, которые стали частью праздничного оформления учреждения.



​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский



«Наш округ уже украсили к самому доброму празднику. И мы хотим, чтобы это волшебство чувствовал каждый. Дарить радость нужно здесь и сейчас, начиная с тех, кто рядом», — рассказали ребята.