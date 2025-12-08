Волонтёры Подмосковья Пушкино организовали новогодний праздник в доме-интернате
Команда «Волонтёров Подмосковья» из Пушкинского городского округа посетила Дом-интернат для пожилых людей и устроила для его жителей настоящий предновогодний праздник. Акцию провели в преддверии Нового года, сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.
Пока в округе зажигают праздничные огни и гирлянды, волонтёры решили принести атмосферу тепла и уюта туда, где она особенно важна. Для подопечных интерната ребята организовали творческий предновогодний мастер-класс. Вместе с бабушками и дедушками они создавали новогодние украшения, которые стали частью праздничного оформления учреждения.
«Наш округ уже украсили к самому доброму празднику. И мы хотим, чтобы это волшебство чувствовал каждый. Дарить радость нужно здесь и сейчас, начиная с тех, кто рядом», — рассказали ребята.Для жителей интерната встреча стала не просто досугом, а возможностью поговорить, ощутить внимание и заботу, создать праздничные украшения своими руками. Такие визиты помогают разбавить повседневные будни и дарят настоящее чувство радости и нужности.
Волонтёры подарили пожилым людям живое общение. Оно особенно ценно в преддверии самого семейного праздника — Нового года.