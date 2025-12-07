В «Мособлпожспасе» рассказали, как безопасно использовать новогодние гирлянды
В преддверии Нового года многие стремятся создать в своем доме уютную атмосферу, и без волшебного света гирлянд это сделать сложно.
Однако, чтобы мерцающие огоньки приносили лишь радость и не стали причиной неприятностей, важно соблюдать несколько простых правил.
Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин поделился рекомендациями, которые помогут избежать возгораний и травм.
Рекомендуется выбирать только сертифицированные гирлянды заводского производства. Лучше отдавать предпочтение моделям с маломощными светодиодными лампами, так как они практически не нагреваются, экономичны и значительно снижают риск перегрева и возгорания.
Перед первым включением обязательно проверьте гирлянду на целостность: осмотрите провода, вилку и патроны для лампочек.
Обратите особое внимание на изоляцию и места соединений. При любых признаках неисправности — мигании ламп, треске или появлении запаха гари – немедленно обесточьте гирлянду.
Также не перегружайте электрическую сеть: не включайте одновременно более трех гирлянд в одну розетку. Никогда не оставляйте гирлянды включенными без присмотра и обязательно выключайте их на ночь и при выходе из дома.
Сорокин подытожил, что для украшения фасадов и улицы подходят только специальные уличные гирлянды с необходимой защитой от влаги.
