В Ивантеевке ввели в эксплуатацию новый дом в ЖК «Дом на Студенческом»
В жилом комплексе «Дом на Студенческом» в Пушкинском округе завершили строительство нового многоквартирного дома. Министерство жилищной политики Московской области выдало застройщику ГК «ПРОФИ-ИНВЕСТ» разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Об этом сообщили в ведомстве.
В новом доме — 260 квартир общей площадью более 11 500 м². Здесь есть студии, одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. В студиях с балконами сделали просторные кухни, в двухкомнатных евроквартирах — кухни-гостиные, а в трехкомнатных предусмотрели сразу два санузла — совмещенный и раздельный.
Входные группы остеклили, в подъездах оборудовали места для хранения колясок, велосипедов и спортивного инвентаря. Дом подключили к собственной котельной, а для автовладельцев открыли подземный паркинг с удобными машино-местами.
Жилой комплекс построили в рамках комплексного развития территории Ивантеевки. 23-этажный дом со стилобатом и подземным паркингом разместили в зелёной части города — рядом с Центральным парком культуры и отдыха. До скоростного Ярославского шоссе — всего 3,5 километра.
Проект дома разработали с учётом современных требований к жилью. Класс энергоэффективности «А» поможет жителям экономнее расходовать ресурсы и снизить коммунальные платежи.
В Подмосковье крупные застройщики — ПИК, «Самолет», «Гранель», ФСК и другие — продолжают развивать комфортные жилые кварталы в рамках комплексного развития территорий вместе со всей необходимой инфраструктурой.
