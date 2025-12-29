В Ивантеевке ввели в эксплуатацию новый дом в ЖК «Дом на Студенческом»

29 декабря 2025, 09:21

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Дом на Студенческом» в Пушкинском округе завершили строительство нового многоквартирного дома. Министерство жилищной политики Московской области выдало застройщику ГК «ПРОФИ-ИНВЕСТ» разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Об этом сообщили в ведомстве.