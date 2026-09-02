В Ивантеевке заработала Школа креативных индустрий
Школа креативных индустрий открылась в Ивантеевке на базе местной детской школы искусств. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского округа.
Необычное учебное заведение является частью федерального проекта. Слушателей здесь будут учить фото- и видеопроизводству, созданию электронной музыки и дизайну. Школу посетил глава округа Максим Красноцветов.
«Все эти направления на сегодняшний день очень востребованы. Студии оснащены самым современным оборудованием. Оно позволяет ученикам осваивать технологии, которые применяются в реальной индустрии, и сразу получать практические навыки», — сказал Красноцветов.Всего в Московской области 1 сентября учеников приняли пять школ креативных индустрий: три новые и две открывшиеся ранее.