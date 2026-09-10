В Ивантеевском филиале Пушкинской больницы запустили новый ангиограф
В Ивантеевском филиале Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова заработал новый ангиограф. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Оборудование позволяет проводить высокоточную диагностику сосудов и выполнять эндоваскулярные вмешательства, в том числе восстанавливать кровоток при острых сосудистых состояниях.
«Современное ангиографическое оборудование даёт врачам возможность быстро и точно оценивать состояние сосудов и при необходимости сразу проводить оперативное лечение. За три года в Подмосковье открыли девять кабинетов ангиографии, на оснащение которых направили более 920 миллионов рублей. Это расширяет возможности оказания медицинской помощи пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как отметили в министерстве, подобная медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС.
Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».