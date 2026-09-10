В Ивантеевском филиале Пушкинской больницы запустили новый ангиограф

10 сентября 2026, 22:57

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Ивантеевском филиале Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова заработал новый ангиограф. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Оборудование позволяет проводить высокоточную диагностику сосудов и выполнять эндоваскулярные вмешательства, в том числе восстанавливать кровоток при острых сосудистых состояниях.

«Современное ангиографическое оборудование даёт врачам возможность быстро и точно оценивать состояние сосудов и при необходимости сразу проводить оперативное лечение. За три года в Подмосковье открыли девять кабинетов ангиографии, на оснащение которых направили более 920 миллионов рублей. Это расширяет возможности оказания медицинской помощи пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.