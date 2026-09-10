В Подмосковье запустили холодильный склад для молочной продукции за 500 млн рублей

10 сентября 2026, 22:31

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Дмитровском муниципальном округе ввели в эксплуатацию холодильный склад для хранения молочной продукции. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





Компания «Молочный продукт» построила логистический комплекс на территории «Озерецкого молочного комбината».



Склад рассчитан на 6000 паллетомест и оснащён 10 промышленными холодильными моноблоками. Они обеспечивают строгий температурный режим для скоропортящейся продукции. Объём инвестиций в проект составил 500 миллионов рублей.

«Подмосковье перерабатывает порядка трёх миллионов тонн молока в год. Такие объёмы требуют развитой логистической инфраструктуры. Холодовая цепь обеспечивает сохранность продукции на всех этапах – от производства до потребителя. При этом предприятия перерабатывающего сектора не только наращивают выпуск продукции, но и инвестируют в современные решения хранения и логистики», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.