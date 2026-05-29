В подмосковной «Зарнице 2.0» приняли участие более 1500 тысяч человек
Свыше полутора тысяч участников из 49 подмосковных округов собрал региональный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Игроки сражались в четырёх возрастных категориях: младшей, средней, старшей и студенческой.
«Зарница 2.0» подтвердила высокий интерес подмосковной молодёжи к военно-прикладным дисциплинам. В прошлом году отборочный этап прошли 140 тысяч человек, в этом — почти 170 тысяч. На региональный этап в прошлом году вышли свыше 800 участников, а сейчас уже более полутора тысяч», — рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Участники соревновались в управлении дронами, огневой и строевой подготовке, военно-тактических играх на местности, тактической медицине и биологической, химической и радиационной защите.
Среди младших команд победил «Дозор 7» из Подольска. В средней возрастной категории лучшей стала бронницкая команда «Воин 2-0», в старшей — домодедовский «Легион-12», а среди студентов — «Просвет» из Мытищ.