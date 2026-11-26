В кадетской школе Люберец открылась секция практической стрельбы
Секция практической стрельбы начала работать в кадетской школе, расположенной на улице 3-е Почтовое Отделение в Люберцах. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Анна Дука.
Договор о создании секции администрация округа подписала с подмосковным отделением Федерации практической стрельбы России.
«Секция в кадетской школе расширит возможности для занятий стрельбой среди учеников, позволит регулярно тренироваться и подготовит базу для молодых спортсменов. Занятия для ребят будут проводить бесплатно», — говорится в сообщении.Секция доступна для всех желающих. Стрелкам будут помогать квалифицированные тренеры.
В Люберцах практическая стрельба официально стала 42-м спортивным направлением, которое развивают в округе.