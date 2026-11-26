Волонтёры помогли очистить от снега двор участника СВО в посёлке Пески
Убрать двор от снега помогли семье бойца специальной военной операции в посёлке Пески округа Коломна активисты движения «Волонтёры Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Семья участника СВО живёт в частном доме. Сейчас там остались только жена и пожилая мама военнослужащего.
«Ко мне обратилась жительница посёлка Пески, супруга участника СВО: она попросила помочь с уборкой мокрого снега во дворе и на придомовой территории. Позвонил нашим «Волонтёрам Подмосковья», и ребята мгновенно отозвались», — рассказал глава округа Виктор Верещагин.Волонтёры взяли лопаты и за считанные часы навели порядок во дворе.
Ранее сообщалось, что в Подольске к уборке снега присоединились сотрудники детской больницы.