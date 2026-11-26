26 ноября 2026, 12:07

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Коломна

Убрать двор от снега помогли семье бойца специальной военной операции в посёлке Пески округа Коломна активисты движения «Волонтёры Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Семья участника СВО живёт в частном доме. Сейчас там остались только жена и пожилая мама военнослужащего.





«Ко мне обратилась жительница посёлка Пески, супруга участника СВО: она попросила помочь с уборкой мокрого снега во дворе и на придомовой территории. Позвонил нашим «Волонтёрам Подмосковья», и ребята мгновенно отозвались», — рассказал глава округа Виктор Верещагин.