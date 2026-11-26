26 ноября 2026, 11:05

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Ещё один спальный корпус строят на территории загородного комплекса «Яхонтовый лес» у деревни Жилино округа Химки. Завершить работы планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





В настоящее время готовность четырёхэтажного здания общей площадью более двух с половиной тысяч квадратных метров составляет 99%.





«В корпусе размещаются 32 номера, в которых смогут проживать 64 постояльца. Номера представлены одноместные, двухместные и трёхместные», — говорится в сообщении.