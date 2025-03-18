В парках Каширы подготовили разнообразную программу на эту неделю

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В парках Каширы каждую неделю проходят различные мероприятия, привлекающие жителей и гостей округа. Сотрудники парков разработали системное расписание, включающее разнообразные активности для всех возрастов в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Утренняя зарядка и дыхательная гимнастика в рамках проекта «Активное долголетие», мастер-классы и культурно-просветительская деятельность, йога смеха, а также многое другое ждёт всех жителей и гостей наших парков на этой неделе», — сообщила директор городского парка Олеся Кожадей.
Подробная информация и запись на мастер-классы доступны в телеграм-канале парка. Полную афишу мероприятий округа можно посмотреть в телеграм-канале «Кашира. Культура. Спорт».
Мероприятия могут быть отменены в случае неблагоприятных погодных условий. Возрастное ограничение: 0+.
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В парках Каширы проходят различные мастер-классы и занятия спортом
Дайана Хусинова