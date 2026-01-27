Достижения.рф

В Кашире более 80 спортсменов вышли на старт «Каширской лыжни – 2026»

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира

25 января в Кашире провели открытые соревнования по лыжным гонкам «Каширская лыжня – 2026». На старт вышли более 80 спортсменов из разных городов Подмосковья и других регионов России. Об этом сообщили в Администрации городского округа Кашира.



Традиционно соревнования приняли на поляне, переходящей в лыжную трассу, которую подготовила МАУК «Дирекция парков» городского округа Кашира. В гонках участвовали спортсмены из Ступино, Зарайска, Озёр, Серебряных Прудов, Коломны, Люберец, Тотьмы и городского округа Кашира.

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира
Участники выбирали дистанции по уровню подготовки:
  • 500 м;
  • 2 км;
  • 3 км;
  • 5 км.
Такой формат позволил выйти на старт как начинающим лыжникам, так и более опытным спортсменам. Зрителей и участников угощали горячим чаем, чтобы помочь согреться и поддержать атмосферу спортивного праздника.

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира
Четверо спортсменов из Каширы вошли в число призёров соревнований. Первое место занял Вадим Мякишев, вторым финишировал Виталий Антонов. Бронзовые медали завоевали Денис Пыжов и Дарья Васина.

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира
Победителям и призёрам вручили медали, грамоты и памятные призы. Соревнования организовали МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева» и МАУК «Дирекция парков» городского округа Кашира. Ежегодная «Каширская лыжня» по традиции стала знаменитым событием зимнего спортивного сезона и объединила любителей активного отдыха.
Ирина Паршина

