В Кашире более 80 спортсменов вышли на старт «Каширской лыжни – 2026»
25 января в Кашире провели открытые соревнования по лыжным гонкам «Каширская лыжня – 2026». На старт вышли более 80 спортсменов из разных городов Подмосковья и других регионов России. Об этом сообщили в Администрации городского округа Кашира.
Традиционно соревнования приняли на поляне, переходящей в лыжную трассу, которую подготовила МАУК «Дирекция парков» городского округа Кашира. В гонках участвовали спортсмены из Ступино, Зарайска, Озёр, Серебряных Прудов, Коломны, Люберец, Тотьмы и городского округа Кашира.
Участники выбирали дистанции по уровню подготовки:
- 500 м;
- 2 км;
- 3 км;
- 5 км.
Четверо спортсменов из Каширы вошли в число призёров соревнований. Первое место занял Вадим Мякишев, вторым финишировал Виталий Антонов. Бронзовые медали завоевали Денис Пыжов и Дарья Васина.
Победителям и призёрам вручили медали, грамоты и памятные призы. Соревнования организовали МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева» и МАУК «Дирекция парков» городского округа Кашира. Ежегодная «Каширская лыжня» по традиции стала знаменитым событием зимнего спортивного сезона и объединила любителей активного отдыха.