В Кашире более 80 спортсменов вышли на старт «Каширской лыжни – 2026»

27 января 2026, 11:20

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира

25 января в Кашире провели открытые соревнования по лыжным гонкам «Каширская лыжня – 2026». На старт вышли более 80 спортсменов из разных городов Подмосковья и других регионов России. Об этом сообщили в Администрации городского округа Кашира.





Традиционно соревнования приняли на поляне, переходящей в лыжную трассу, которую подготовила МАУК «Дирекция парков» городского округа Кашира. В гонках участвовали спортсмены из Ступино, Зарайска, Озёр, Серебряных Прудов, Коломны, Люберец, Тотьмы и городского округа Кашира.



Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира Участники выбирали дистанции по уровню подготовки:

500 м;

2 км;

3 км;

5 км.

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира