Юные каратисты из Подольска завоевали пять медалей на турнире Moscow Open

26 января 2026, 15:59

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Три золотые и две серебряные медали завоевали юные спортсмены из Подольска на международных соревнованиях Moscow Open по кекусинкай-карате. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Муниципалитет представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Пахра» и клуба «Подольск-додзё».





«По итогам соревнований на высшую ступень пьедестала почёта поднялись подольчане Арсений Тишкин, Даниил Володин и Иван Коц. А серебряные медали получили Александр Сазонов и Рустам Алиев», — говорится в сообщении.



