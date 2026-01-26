Юные каратисты из Подольска завоевали пять медалей на турнире Moscow Open
Три золотые и две серебряные медали завоевали юные спортсмены из Подольска на международных соревнованиях Moscow Open по кекусинкай-карате. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Муниципалитет представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Пахра» и клуба «Подольск-додзё».
Турнир Moscow Open проходил 24-25 января Московском центре боевых искусств. В соревнованиях принимали участие как юные спортсмены и спортсменки от 12 до 17 лет, так и взрослые каратисты.«По итогам соревнований на высшую ступень пьедестала почёта поднялись подольчане Арсений Тишкин, Даниил Володин и Иван Коц. А серебряные медали получили Александр Сазонов и Рустам Алиев», — говорится в сообщении.