В Кашире до сентября 2026 года капитально отремонтируют детский сад № 13
Видео: Министерство строительного комплекса Московской области
В Кашире на улице Вахрушева, 16, продолжается масштабная реконструкция дошкольного отделения школы № 7. Как сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области, на объекте уже завершается демонтаж, параллельно строители приступили к отделочным работам и обновлению кровли, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Капитальный ремонт здания площадью более 2,7 тыс. кв. м проводится в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры и нацпроекта «Семья». Проект предусматривает полное обновление фасада и крыши, замену инженерных коммуникаций, установку новых окон и дверей, а также модернизацию входных групп.
Помимо общестроительных работ, запланировано комплексное благоустройство территории. Внутренние помещения детского сада будут полностью переоснащены современной мебелью и оборудованием. Согласно графику, обновленное образовательное учреждение откроет двери для воспитанников к 1 сентября 2026 года.
