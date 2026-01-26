В Кашире до сентября 2026 года капитально отремонтируют детский сад № 13

26 января 2026, 17:54

Видео: Министерство строительного комплекса Московской области

В Кашире на улице Вахрушева, 16, продолжается масштабная реконструкция дошкольного отделения школы № 7. Как сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области, на объекте уже завершается демонтаж, параллельно строители приступили к отделочным работам и обновлению кровли, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.