Для ребят из реабилитационного центра в Балашихе устроили гоночный праздник

26 января 2026, 16:59

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха

Демонстрацию горочных автомобилей провели волонтёры сообщества «Мототерапия» в Центре реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями «Мироград» в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Ребята получили возможность детально рассмотреть машины и даже покататься на них.





«В программу мероприятия вошёл также мастер-класс по росписи тканевых сумок-шопперов, а с мамами детей из Центра реабилитации работал приглашённый стилист, создавая каждой из них неповторимый образ», — говорится в сообщении.