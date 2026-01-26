Для ребят из реабилитационного центра в Балашихе устроили гоночный праздник
Демонстрацию горочных автомобилей провели волонтёры сообщества «Мототерапия» в Центре реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями «Мироград» в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Ребята получили возможность детально рассмотреть машины и даже покататься на них.
«В программу мероприятия вошёл также мастер-класс по росписи тканевых сумок-шопперов, а с мамами детей из Центра реабилитации работал приглашённый стилист, создавая каждой из них неповторимый образ», — говорится в сообщении.Праздник завершился бумажной дискотекой, чаепитием и вручением сладких подарков.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, выплату грантов на реализацию проектов, помощь в организации мероприятий, открытии и ведении дел социальных НКО, а также информационную и методическую поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.