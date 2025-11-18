В парке «Серебряный» готовят активный отдых и развлечения к зимнему сезону

18 ноября 2025, 22:21

Фото: пресс-служба администрации м. о. Серебряные Пруды

В декабре в Московской области стартует традиционный проект «Зима в Подмосковье». Парк «Серебряный» готовится стать одной из его площадок, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа Серебряные Пруды.





Насыщенная программа мероприятий подарит праздничное настроение посетителям всех возрастов.

«Для ценителей зимнего спорта оборудуют лыжную трассу протяжённостью два километра, подходящую как для новичков, так и для опытных лыжников. Будет работать и тюбинговая горка с двумя спусками. Для маленьких гостей на входе в парк откроют Почту Деда Мороза, где можно будет отправить письмо с заветными желаниями», – рассказали в парке.