В парке «Серебряный» готовят активный отдых и развлечения к зимнему сезону
В декабре в Московской области стартует традиционный проект «Зима в Подмосковье». Парк «Серебряный» готовится стать одной из его площадок, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа Серебряные Пруды.
Насыщенная программа мероприятий подарит праздничное настроение посетителям всех возрастов.
«Для ценителей зимнего спорта оборудуют лыжную трассу протяжённостью два километра, подходящую как для новичков, так и для опытных лыжников. Будет работать и тюбинговая горка с двумя спусками. Для маленьких гостей на входе в парк откроют Почту Деда Мороза, где можно будет отправить письмо с заветными желаниями», – рассказали в парке.
Главным символом праздника станет девятиметровая ель, украшенная тематическими игрушками с цветком подсолнуха – культурным кодом Серебряных Прудов.
Торжественное открытие зимнего сезона состоится 1 декабря. В этот день парк встретит гостей настоящим праздником – зажжением огней новогодней ели и праздничной иллюминации, открытием Почты Деда Мороза, а также яркой развлекательной программой со сказочными персонажами.