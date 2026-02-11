В Кашире к концу года запустят новые очистные сооружения

11 февраля 2026, 17:03

оригинал Андрей Воробьёв (в середине) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Кашире к концу года полностью запустят новые очистные сооружения мощностью 20 000 кубометров в сутки. Они смогут обслуживать около 52 000 жителей городского округа, в том числе микрорайона Ожерелье, посёлков Новосёлки и Зендиково.





Очистные в деревне Терново-1 начали строить в 2023 году. Действующие сооружения, которым было более 50 лет, не справлялись с нагрузкой. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал проверить ход работ на объекте.



«В Подмосковье – очень большая программа модернизации системы очистки воды и водоотведения. Сегодня в рамках нацпроекта реализуем в Московской области около 30 объектов, в том числе 15 крупных. На одном из них мы находимся. Это очистные мощностью 20 000 кубометров в сутки. Ещё мы сдадим в этом году очистные в Сергиевом Посаде и в Коломне. Программа очень объёмная. Её цель – строительство современных сооружений, которые очищают стоки по самым передовым технологиям. Кроме того, идёт модернизация самих распределительных сетей», – сказал Воробьёв.

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Это критически важное направление в системе ЖКХ. Очень надеюсь, что ответственная компания уже летом запустит очистные в Кашире. Это будет технический пуск. Отдельная история – чистая вода. Известно, что в Подмосковье она с повышенным содержанием железа. Это значит, что большая программа по модернизации и строительству ВЗУ, их качественной работе также важна», – добавил губернатор.