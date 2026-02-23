В Кашире капитально отремонтируют 59 элементов в 25 многоквартирных домах
В Кашире капитальный ремонт затронет 59 элементов в 25 многоквартирных домах. Специалисты обновят крыши, инженерные системы, электрику, подвалы, фундаменты и отмостки.
Больше всего работ проведут на кровлях — их отремонтируют в 12 зданиях. В списке адресов: д. Каменка (ул. Центральная, 20); мкр. Ожерелье (ул. Заводская, 9; ул. Ленина, 4, 10); п. Богатищево (ул. Новая, 9); п. Ледово (ул. Ледовская, 30); п. Новосёлки (ул. Центральная, 29); ул. 8 Марта (26); ул. Ленина (д. 5, корп. 2); ул. Пролетарская (37); ул. Центральная (15, 19).
В семи домах обновят инженерные системы и электрику. Работы пройдут в п. Зендиково (ул. Октябрьская, 2); п. Новосёлки (ул. Центральная, 28, 29, 30); на ул. Карла Маркса (5), ул. Масленникова (2), ул. Меженинова (2), ул. Пролетарская (35), ул. Центральная (5) и ул. Юбилейная (3).
Кроме того, в округе отремонтируют подвалы, фундаменты и отмостки в пяти домах. В одном здании проведут техобследование и заменят балконные плиты. Ход работ покажет интерактивная карта Фонда капремонта Московской области.
