В Подмосковье проведут шесть выездных консультаций по дачной амнистии
Шесть выездных встреч проведут специалисты БТИ Московской области в садоводческих товариществах региона 4, 5 и 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений со ссылкой на БТИ региона.
«Специалисты Бюро технической инвентаризации Подмосковья будут давать консультации относительно упрощённого порядка оформления прав на садовые дома, гаражи и землю в рамках гаражной и дачной амнистии», — говорится в сообщении.4 июля выездная консультация состоится в СНТ «Темп-1» (деревня Васютино Павлово-Посадского городского округа). 5 июля — в СНТ «Васюки» Можайского округа, СНТ «Зелёная Поляна» (село жаворонки Одинцовского округа), СНТ «Мичуринец-4» (микрорайон Хлебниково округа Долгопрудный) и в СНТ «Парус» округа Истра. А 9 июля сотрудники БТИ приедут в СНТ «Козино» в округе Щёлково.
Встречи в СНТ «Темп-1» и «Васюки» начнутся в 11:00, в остальных садоводческих товариществах — в полдень.