В Подмосковье проведут шесть выездных консультаций по дачной амнистии

03 июля 2025, 11:04

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Шесть выездных встреч проведут специалисты БТИ Московской области в садоводческих товариществах региона 4, 5 и 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений со ссылкой на БТИ региона.







«Специалисты Бюро технической инвентаризации Подмосковья будут давать консультации относительно упрощённого порядка оформления прав на садовые дома, гаражи и землю в рамках гаражной и дачной амнистии», — говорится в сообщении.