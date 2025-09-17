В Кашире начали капитальный ремонт детского сада №13
В Кашире стартовал капитальный ремонт детского сада №13 на улице Вахрушева. Сейчас подрядчик ведет демонтажные работы на кровле и внутри здания, сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.
Площадь объекта — почти 2,8 тыс. кв. метров. Здесь разместят новые системы отопления, заменят вентиляцию и канализацию, установят окна и двери. В процессе капремонта также обновят кровлю, фасад и входные группы.
В детском саду установят новую мебель, заменят оборудование, а еще благоустроят территорию. Завершить капитальный ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.
