В Кашире начался снос аварийного жилого барака

05 ноября 2025, 13:39

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Аварийный многоквартирный дом барачного типа, расположенный по адресу: город Кашира, улица Чичерина, 47, начали сносить. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Одноэтажный дом-барак построили в 1966 году, его общая площадь составляет 1,3 тыс. квадратных метров.





«Со временем конструкции дома обветшали и пришли в негодность. Здание признали аварийным. Людей из 21 жилого помещения расселили, а дом внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.