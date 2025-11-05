В Кашире начался снос аварийного жилого барака
Видео: пресс-служба Мособлархитектуры
Аварийный многоквартирный дом барачного типа, расположенный по адресу: город Кашира, улица Чичерина, 47, начали сносить. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Одноэтажный дом-барак построили в 1966 году, его общая площадь составляет 1,3 тыс. квадратных метров.
«Со временем конструкции дома обветшали и пришли в негодность. Здание признали аварийным. Людей из 21 жилого помещения расселили, а дом внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Завершить снос планируется в декабре.
Всего в округе Кашира выявили 135 аварийных зданий, недостроев и самостроев. В настоящее время 84 проблемных объекта снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Работа в этом направлении продолжается.