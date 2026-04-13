В Кашире начнут выпускать одноразовую посуду без пластика

13 апреля 2026, 17:06

Завод по выпуску одноразовой посуды без пластика строят на территории особой экономической зоны «Кашира». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Инвестиции в проект составляют полтора миллиарда рублей. Продукцию планируется поставлять в рестораны, кафе и сервисы доставки.





«В настоящее время строительная готовность двухэтажного здания общей площадью около шести с половиной тысяч квадратных метров составляет 75%. На площадке прокладывают наружные и монтируют внутренние инженерные сети, а также занимаются благоустройством прилегающей территории», — говорится в сообщении.