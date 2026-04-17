В Кашире отметят православный праздник «Путь мироносиц»
На территории Никитского женского монастыря в Кашире 26 апреля отметят православный праздник «Путь мироносиц». Он подчёркивает духовную красоту женщины, воспевает материнскую любовь и семейные традиции, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Праздник начнётся в 8.30.
«В течение дня для гостей будут работать мастер-классы, в том числе по кузнечному делу и колокольному звону, ярмарка ремёсел. Будут открыты локации традиционных игр и забав, а также гастрозона и концертная площадка. Гости смогут написать добрые слова маме на специальном холсте. В трапезной монастыря организуют круглый стол на тему «Нравственное и культурное воспитание. Формы и способы взаимодействия», – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что Никитский женский монастырь – одно из знаковых мест города. На его территории открывается живописный вид на Оку, а пространство наполнено тишиной и благодатью.