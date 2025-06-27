В Подмосковье с начала года привели в порядок более 18 тыс. скамеек

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Подмосковные коммунальщики с начала года выполнили ремонт свыше 18 тыс. скамеек. Работы проходят под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, рассказали в пресс-службе ведомства.



«К основным видам дефектов скамеек относятся механические повреждения – трещины, сколы, расшатанные соединения, сломанный каркас; повреждения покрытия – отслоение краски, коррозия металла; граффити и надписи. Самое большое количество ремонтных работ проведено в городских округах Луховицы (1 304), Серпухов (1 010) и Пушкинский (884)», – уточнили в Минчистоты.
Инспекторы ведомства регулярно проверяют состояние придомовых территорий. Малые архитектурные формы должны находиться в нормативном состоянии.

Жителям региона напомнили, что о дефектах скамеек они могут сообщить в территориальный отдел министерства.


Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0