В Подмосковье с начала года привели в порядок более 18 тыс. скамеек
Подмосковные коммунальщики с начала года выполнили ремонт свыше 18 тыс. скамеек. Работы проходят под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, рассказали в пресс-службе ведомства.
«К основным видам дефектов скамеек относятся механические повреждения – трещины, сколы, расшатанные соединения, сломанный каркас; повреждения покрытия – отслоение краски, коррозия металла; граффити и надписи. Самое большое количество ремонтных работ проведено в городских округах Луховицы (1 304), Серпухов (1 010) и Пушкинский (884)», – уточнили в Минчистоты.Инспекторы ведомства регулярно проверяют состояние придомовых территорий. Малые архитектурные формы должны находиться в нормативном состоянии.
Жителям региона напомнили, что о дефектах скамеек они могут сообщить в территориальный отдел министерства.