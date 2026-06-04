В Кашире построили фундамент первого дома ЖК «Мега»
Жилой комплекс «Мега» строят на Каширском шоссе в Кашире. Сейчас строители завершили обустройство фундамента первого дома. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Иван Дубов.
Всего в ЖК «Мега» возведут 25 пяти- и семиэтажных домов общей площадью 180 тысяч квадратных метров. Там будут представлены квартиры разных типов — от однокомнатных до трёхкомнатных.
«На площадке первого дома закончили этапы нулевого цикла: вырыли котлован, залили фундаментную плиту и возвели стеновые блоки подвала. В настоящее время рабочие занимаются перекрытием цокольного этажа. Ведётся подготовка к возведению несущих стен и перегородок из кирпича», — говорится в сообщении.Ввести дом в эксплуатацию планируют в конце 2027 года.