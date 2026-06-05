В Подольске женщина нашла в чужом ботинке ключ и обворовала квартиру

05 июня 2026, 09:05

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали 28-летнюю москвичку по подозрению в квартирной краже в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, пьяная женщина шла по микрорайону Кузнечики без обуви, в одних носках. Она зашла в подъезд одного из домов, поднялась на 16-й этаж, заметила в тамбуре ботинки, а когда взяла их — нашла внутри ключ.





«Женщина вошла в квартиру, к замку которой подошёл обнаруженный ключ, и забрала оттуда одежду, два ноутбука, зарядное устройство, наушники, духи и водительские права. Всё это она сложила в пакеты и рюкзак, обулась, надела чужую куртку и ушла», — говорится в сообщении.