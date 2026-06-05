В Подмосковье стартует спортивно-музыкальный фестиваль «Уроки в парках»

05 июня 2026, 09:28

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Московская область присоединится к общероссийскому спортивно-танцевальному фестивалю «Уроки в парках». Мероприятия стартуют 6 июня. Они будут проходить по выходным и завершатся 29-30 августа большими концертами. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





В рамках фестиваля тренеры и профессиональные спортсмены будут проводить в парках региона открытые тренировки и мастер-классы по акробатическому рок-н-роллу, буги-вуги и другим танцевальным и фитнес-направлениям.





«Продолжительность занятий будет составлять один-два часа. К участию приглашаются все желающие — вне зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки», — говорится в сообщении.