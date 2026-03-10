В Подмосковье создали оргкомитет предварительного голосования «Единой России»
Состав оргкомитета предварительного голосования «Единой России» утвердили в Московской области. Его возглавил председатель регионального парламента, секретарь подмосковного отделения партии Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба ЕР.
На предварительном голосовании планируется отобрать кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Госдуму, Мособлдуму и окружные Советы депутатов.
«Всего в оргкомитет вошли 23 человека — это уважаемые и авторитетные представители сфер образования, медицины, промышленности, СМИ, общественники, предприниматели, герои СВО», — сказал Игорь Брынцалов.Он добавил, что оргкомитет сделает всё, чтобы чистота и прозрачность процедуры предварительного голосования ни у кого не вызвала сомнений.
Выдвижение кандидатов на предварительное голосование будет проходить с 11 марта по 30 апреля, а регистрация избирателей — с 20 апреля по 29 мая. Само голосование стартует 25 мая и завершится 31 мая.