В Подмосковье рассказали об актуальной потребности в донорской крови

В больницах Московской области недостаточно крови третьей и четвёртой групп с положительным и отрицательным резус-фактором. Доноров просят прийти и пополнить запасы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Сдать кровь может любой желающий старше 18 лет без медицинских противопоказаний.

«Донорская кровь незаменима при проведении плановых операциях, лечении онкопациентов, для спасения людей, пострадавших в авариях, и женщин при тяжёлых родах, а также для новорождённых с различными патологиями», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.
Донорам положена выплата на питание в размере 1106 рублей, а также два выходных дня с сохранением заработной платы — день сдачи крови и дополнительный день отдыха.

Информация о пунктах сдачи донорской крови размещается на сайте donormo.ru.
