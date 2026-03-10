В Подмосковье рассказали об актуальной потребности в донорской крови
В больницах Московской области недостаточно крови третьей и четвёртой групп с положительным и отрицательным резус-фактором. Доноров просят прийти и пополнить запасы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Сдать кровь может любой желающий старше 18 лет без медицинских противопоказаний.
«Донорская кровь незаменима при проведении плановых операциях, лечении онкопациентов, для спасения людей, пострадавших в авариях, и женщин при тяжёлых родах, а также для новорождённых с различными патологиями», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.Донорам положена выплата на питание в размере 1106 рублей, а также два выходных дня с сохранением заработной платы — день сдачи крови и дополнительный день отдыха.
Информация о пунктах сдачи донорской крови размещается на сайте donormo.ru.