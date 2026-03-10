В Подмосковье рассказали об актуальной потребности в донорской крови

10 марта 2026, 16:58

оригинал Фото: istockphoto.com/Ratana21

В больницах Московской области недостаточно крови третьей и четвёртой групп с положительным и отрицательным резус-фактором. Доноров просят прийти и пополнить запасы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Сдать кровь может любой желающий старше 18 лет без медицинских противопоказаний.





«Донорская кровь незаменима при проведении плановых операциях, лечении онкопациентов, для спасения людей, пострадавших в авариях, и женщин при тяжёлых родах, а также для новорождённых с различными патологиями», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.