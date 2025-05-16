На ВЗУ в каширской деревне Баскачи запустили новый насос

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Новый насос заработал на водозаборном узле (ВСУ) 6А в деревне Баскачи городского округа Кашира, он обеспечит перекачку очищенной воды потребителям. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Насос обеспечит бесперебойную подачу холодного водоснабжения для более 14,5 тыс. жителей округа», — отмечается в сообщении.В администрации Каширы напомнили, что в 2024 году был завершён капремонт водовода от ВЗУ-6 в деревне Баскачи до ВЗУ-6А в микрорайоне Реализация. Благодаря этому прекратились прорывы, остались в прошлом регулярные локальные починки и снабжение водой стало надёжным.
Ранее сообщалось, что каширский стрит-арт художник Иван Карамнов создал на набережной новый арт-объект: масштабное граффити с изображением родника и листьев.
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