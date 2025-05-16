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На ВЗУ в каширской деревне Баскачи запустили новый насос

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Новый насос заработал на водозаборном узле (ВСУ) 6А в деревне Баскачи городского округа Кашира, он обеспечит перекачку очищенной воды потребителям. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Насос обеспечит бесперебойную подачу холодного водоснабжения для более 14,5 тыс. жителей округа», — отмечается в сообщении.
В администрации Каширы напомнили, что в 2024 году был завершён капремонт водовода от ВЗУ-6 в деревне Баскачи до ВЗУ-6А в микрорайоне Реализация. Благодаря этому прекратились прорывы, остались в прошлом регулярные локальные починки и снабжение водой стало надёжным.

Ранее сообщалось, что каширский стрит-арт художник Иван Карамнов создал на набережной новый арт-объект: масштабное граффити с изображением родника и листьев.

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#кашира
#водоснабжение
#взу
#вода
Нарколог Холдин назвал причины гипертонии у молодёжи
16 мая 2025, 11:48

Фото: istockphoto.com/megaflopp

Повышенное артериальное давление принято считать проблемой людей старшего возраста, однако с этим может столкнуться и молодёжь. О том, что провоцирует развитие гипертонии у вчерашних детей, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Повышению артериального давления способствует большое количество кофеина, энергетики, стрессы и недосып. Одним из важных факторов риска является курение. Причём одинаковый вред наносят и обычные сигареты, и электронные гаджеты. Никотин, попадая в кровь, сужает сосуды. Соответственно, артериальное давление повышается», — сказал Виталий Холдин.
Он подчеркнул, что повышенное давление в десятки раз увеличивает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Поэтому в любом возрасте нужно придерживаться здорового образа жизни и исключить вредные привычки.

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#молодёжь
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Курьера орудовавших в Одинцове мошенников приговорили к полутора годам колонии
16 мая 2025, 11:20

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

22-летнего Андрея Солопова, который выполнял роль курьера у банды мошенников и пытался выманить у супружеской пары пенсионеров из Одинцовского округа более 2,3 млн рублей, приговорили к полутора годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Мошенники одолевали семью пенсионеров звонками, каждый раз представляясь по-разному: то сотрудниками электросетевой компании, то представителями Росфинмниторинга, Роскомнадзора и даже ФСБ. Злоумышленники пытались убедить пожилых людей снять со счетов сбережения в размере более 2,3 млн рублей и передать их курьеру, чтобы «сохранить на безопасном счёте». Пенсионеры заподозрили обман и обратились в полицию. Полицейские подготовили для передачи курьеру фальшивые купюры и задержали Андрея Солопова сразу после их получения.

«Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важны бдительность и своевременное обращение в правоохранительные органы. Благодаря этому пенсионеры не только сохранили свои деньги, но и помогли вскрыть схему мошенников, от действий которых могли пострадать и другие люди», — сказал прокурор Московской области Сергей Забатурин.
Он подчеркнул, что мошенники пытаются запугать абонентов уголовным преследованием и арестом счёта, поэтому особенно важно не поддаваться панике, прервать телефонный разговор и самостоятельно обратиться за разъяснениями в полицию.

«Мошенники продолжают маскироваться под представителей различных структур и оказывать психологическое давление на жертву, чтобы завладеть её деньгами. Особенно уязвимы пожилые люди. Мы регулярно проводим информационную работу и призываем родственников рассказывать пожилым членами семьи о типичных схемах обмана», – отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.
На суде Андрей Солопов не извинился перед пенсионерами и заявил, что не должен компенсировать им моральный ущерб. В результате курьер мошенников был приговорён к лишению свободы на год и шесть месяцев с отбыванием срока в колонии.

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#подмосковье
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В Балашихе поймали похитителя сливочного масла
16 мая 2025, 10:55

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Молодого человека, попытавшегося украсть из супермаркета восемь пачек сливочного масла, задержали в Балашихе сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Тревожная сигнализация сработала в одном из сетевых магазинов округа Балашиха. Прибывшие по вызову росгвардейцы выяснили, что один из покупателей положил себе в рюкзак восемь пачек масла и прошёл мимо касс, не заплатив. Общая стоимость неоплаченного товара составила более 4 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
«Забывчивого» покупателя задержали. Им оказался 25-летний приезжий из Пермского края. Сотрудники Росгвардии передали молодого человека полиции. По факту похищения масла проводится проверка.

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Жителей Подмосковья предупредили о двухэтапной схеме мошенничества с ПВЗ
16 мая 2025, 10:41

Фото: istockphoto.com/artoleshko

Мошенники начали использовать новую схему обмана граждан, она ориентирована на пользователей маркетплейсов и реализуется в два этапа, сообщает пресс-служба министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Сначала человеку звонят якобы из пункта выдачи заказов с маркетплейса и предлагают оформить бесплатную доставку товара прямо домой, а для этого назвать код из СМС либо СНИЛС и ИНН. Далее начинается второй этап обмана: жертве звонят «представители правоохранительных органов» и говорят, что злоумышленники взломали аккаунт на «Госуслугах» и могут получить доступ к счетам, поэтому теперь жертве необходимо срочно перевести все сбережения на «безопасный счёт» или отдать «инкассатору», — говорится в сообщении.
Эксперты объясняют, что ИНН и СНИЛС не дают мошенникам доступа к аккаунту на портале «Госуслуги», а СМС генерируется автоматически с поддельного номера телефона. А главное, что настоящие представители правоохранительных органов никогда не требуют переводить куда-то сбережения «для спасения денег от мошенников».

Жителей Подмосковья призывают быть бдительными, не передавать посторонним личные данные и коды из СМС-сообщений, а при столкновении с мошенниками сообщать о них полиции.

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#маркетплейс
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Власти Павловского Посада обсудили с жителями благоустройство двора
16 мая 2025, 10:18

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Встречу, посвящённую благоустройству общей дворовой территории, провёл первый замглавы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов с жителями домов №89 и №91 по улице Кирова, №18, №18/А к1 и №18/А к2 по улице Герцена, а также домов №86/16, №84 и 84 к2 по улице Тихонова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы регулярно встречаемся с жителями, чтобы оперативно решать возникающие проблемы. Благодаря сегодняшней встрече нам удалось получить обратную связь от жильцов, все пожелания будут учтены в схеме благоустройства дворовой территории. Обязательно проведем повторную встречу, уже после выполнения работ», — заверил Филипп Ефанов.
Отмечается, что в ходе встречи были подняты вопросы об установке новой детской площадки, организации дополнительных парковочных мест, ремонте асфальта, сохранении деревьев и посадке новых кустарников.

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#благоустройство
#двор
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