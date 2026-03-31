В первенстве Подмосковья по самбо приняли участие более юных 300 спортсменов
Первенство Московской области по самбо среди юношей и девушек в возрасте от 12 до 14 лет провели в Мытищах 28 марта. Участниками турнира стали 305 спортсменов из 36 муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На соревнованиях разыграли 20 комплектов медалей. Восемь наград разного достоинства завоевали воспитанники мытищинской спортшколы ЦДЮС.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Роберт Боташев и Леонид Коносидис, а бронзу получили Артем Шаймурзин, Михаил Клери, Маргарита Богомолова, Есения Анисимова, Василиса Генералова и Иван Нагрешников», — говорится в сообщении.Турнир стал отборочными к первенству ЦФО. Победители и призёры вошли в состав сборной, которая будет представлять Московскую область.