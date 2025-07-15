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Жители Раменского активно обмениваются книгами в городском парке

Фото: Раменский городской парк

В городском парке в Раменском работают зоны буккроссинга – бесплатного обмена книгами между читателями. Шкафы для них установлены в рамках благоустройства, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.



«Шкафы для буккроссинга установили в парке недалеко от главной сцены «Лира» и детской площадки «Белочка парк». Посетители могут брать понравившиеся книги для чтения и оставлять свои издания на полках. В минувшие выходные шкафы пополнились новой литературой от Раменской центральной библиотеки», – рассказали в администрации.
Фото: Раменский городской парк
Буккроссинг – международное движение, цель которого – сделать чтение более свободным и доступным. Книги оставляют в общественных местах, чтобы другие люди могли их взять, почитать и затем оставить в другом месте для следующего читателя.

Лора Луганская

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