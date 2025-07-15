Жители Раменского активно обмениваются книгами в городском парке

15 июля 2025, 16:07

Фото: Раменский городской парк

В городском парке в Раменском работают зоны буккроссинга – бесплатного обмена книгами между читателями. Шкафы для них установлены в рамках благоустройства, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.







«Шкафы для буккроссинга установили в парке недалеко от главной сцены «Лира» и детской площадки «Белочка парк». Посетители могут брать понравившиеся книги для чтения и оставлять свои издания на полках. В минувшие выходные шкафы пополнились новой литературой от Раменской центральной библиотеки», – рассказали в администрации.