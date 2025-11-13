В подмосковном Красногорске обновили более 22 км дорог
Видео: пресс-служба Администрации городского округа Красногорск
В Красногорске продолжают масштабную модернизацию дорожной инфраструктуры. В этом году здесь реконструировали 25 участков муниципальных и региональных трасс общей протяжённостью свыше 22 километров, рассказали в Администрация городского округа Красногорск.
Особое внимание уделили муниципальным дорогам, что вновь подтверждает заботу муниципалитета о развитии местной инфраструктуры.
Особенно активно работы проходят в Нахабино: здесь проводят комплексный капитальный ремонт дорог, укладывают новое асфальтобетонное покрытие и делают все необходимое для обеспечения безопасности движения.
Реконструкция не только улучшает условия для местных жителей, но и создает комфортные условия для гостей Московской области.
Читайте также: