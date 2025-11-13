В подмосковном Красногорске обновили более 22 км дорог

13 ноября 2025, 18:21

Видео: пресс-служба Администрации городского округа Красногорск

В Красногорске продолжают масштабную модернизацию дорожной инфраструктуры. В этом году здесь реконструировали 25 участков муниципальных и региональных трасс общей протяжённостью свыше 22 километров, рассказали в Администрация городского округа Красногорск.