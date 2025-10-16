В Кашире школьники побывали на производственной базе МБУ «Благоустройство»
Учащиеся Каширской коррекционной школы-интерната побывали на экскурсии на производственной базе МБУ «Благоустройство». Об этом сообщает «Медиабанк Подмосковья».
Заместитель директора Ильдар Юлгушев показал юным активистам «Движения Первых» разные виды техники и рассказал, какой спектр работ она выполняет. Школьники не только смотрели на тракторы и самосвалы, но и сидели в кабинах, нажимали на клаксоны, педали и рычаги. Особый интерес у них вызвали минипогрузчики и грузовые машины, на фоне которых они фотографировались.
Юлгушев отметил осведомленность девятиклассников и их интерес к работе в коммунальном хозяйстве. Экскурсия завершилась вручением сладких подарков. Мероприятие проводилось по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Благодаря этому опыту дети осознали важность труда работников сферы благоустройства и задумались о возможности трудоустройства в будущем.
