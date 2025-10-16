В Ступине проверили ход ремонта кровли многоквартирного дома на улице Андропова

16 октября 2025, 16:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Ремонт крыши ведётся в многоквартирном доме №63 по улице Андропова в Ступине. Ход работ проверил глава городского округа Сергей Мужальских вместе с профильными специалистами, местными депутатами и представителями администрации. Об этом сообщает окружная пресс-служба.





Основная часть ремонта уже завершена. Рабочие демонтировали старое покрытие и стяжку, уложили новый утеплитель и устроили второй слой гидроизоляции. Следующим этапом станет монтаж ограждений и парапетов, а также установка противопожарных люков.





«В этом году в программу капитального ремонта многоквартирных домов входит 22 адреса. Работы на всех объектах выполняет подрядная организация ООО «Аркерон». Мы держим на контроле каждый адрес, чтобы работы были завершены в срок и с высоким качеством», — сказал Сергей Мужальских.