В Ступине проверили ход ремонта кровли многоквартирного дома на улице Андропова
Ремонт крыши ведётся в многоквартирном доме №63 по улице Андропова в Ступине. Ход работ проверил глава городского округа Сергей Мужальских вместе с профильными специалистами, местными депутатами и представителями администрации. Об этом сообщает окружная пресс-служба.
Основная часть ремонта уже завершена. Рабочие демонтировали старое покрытие и стяжку, уложили новый утеплитель и устроили второй слой гидроизоляции. Следующим этапом станет монтаж ограждений и парапетов, а также установка противопожарных люков.
«В этом году в программу капитального ремонта многоквартирных домов входит 22 адреса. Работы на всех объектах выполняет подрядная организация ООО «Аркерон». Мы держим на контроле каждый адрес, чтобы работы были завершены в срок и с высоким качеством», — сказал Сергей Мужальских.Закончить ремонт кровли в доме №63 планируют на будущей неделе.