В Серпухове продолжаются проверки благоустройства городских территорий

16 октября 2025, 17:12

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

В Серпухове специалисты регулярно проводят рейды, проверяя состояние центральных и прилегающих территорий города. Особое внимание уделяется адресам, поступившим в «Центр управления регионом», сообщает пресс-служба администрации городского округа.





С начала весны оперативной группой выдано 328 поручений, из которых 266 уже выполнены, а 57 находятся в работе. Основные направления — уборка дворов, содержание дорог и комплексное благоустройство.



«Планомерная работа оперативной группы направлена на повышение порядка на всей территории муниципалитета и будет продолжена», — отметил глава городского округа Алексей Шимко.